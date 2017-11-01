Сирия будет договариваться в России: Конгресс сирийского национального диалога состоится в Сочи

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Конгресс сирийского национального диалога состоится 18 ноября в Сочи, и в нем примет участие 33 организации, среди которых есть представляющие и законное правительство САР, и курдов, и оппозиционные силы Сирии. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте российского Министерства иностранных дел.

Напомним, ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил журналистам на брифинге в Астане, что Башар Асад подтвердил свою готовность к запуску политического процесса и диалога между различными представителями общества, а также к подготовке новой конституции.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о перспективах грядущего Конгресса сирийского национального диалога.

В первую очередь наш собеседник обратил внимание на то, что российский город Сочи является идеальной площадкой для проведения Конгресса, поскольку это нейтральная территория с точки зрения позиций интересов тех или иных сторон сирийского диалога:

«И то, что это территория России, только повышает вероятность успешного диалога между участниками данного процесса: между разными политическими силами, оппонентами в Сирии, поскольку именно Россия выступает медиатором данного процесса. Именно благодаря усилиям России этот процесс становится реальностью».

Эксперт подчеркнул, что запуск активной фазы политического диалога, процесса мирного урегулирования и послевоенного устройства Сирии — это очень важный шаг в разрешении сирийского конфликта:

«В данном случае Россия идет последовательно. Завершение активной фазы военной операции и процесс создания зон деэскалации, а теперь — выход на решающую фазу политического урегулирования. В этом смысле Сочи является идеальной площадкой, поскольку ни одна из сторон сирийского диалога не будет воспринимать данную площадку как враждебную себе, и это поможет, как мне кажется, в продвижении диалога и разрешении той конфликтной ситуации, которая существует».

Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между правительством Сирийской Арабской Республикой и курдами:

«Я верю в эти перспективы, и хочу подчеркнуть, что, несмотря на противодействие этому со стороны Соединенных Штатов, которые делают все, чтобы посеять рознь среди населения Сирийской Арабской Республики, в том числе, спровоцировать межэтнические конфликты, позиция России, действия России, а именно постоянные усилия по поиску компромисса и включению курдской общины в межсирийский диалог, я уверен, рано или поздно дадут результат и позволят завершить этот процесс успешно, не оставляя представителей курдской общины за бортом строительства новой Сирии, нового процесса политического развития Сирийской Арабской Республики».

В этом смысле, как считает эксперт, площадка Конгресса позволит сделать шаг вперед в процессе разрешения конфликтов и процессе реального диалога между курдской общиной и сирийским правительством:

«Начало этого процесса в очередной раз показывает миру, кто есть кто. Кто на словах, как Соединенные Штаты, защищают права тех или иных народов, но на деле используют национальные устремления тех или иных общин, разжигая межэтнические конфликты, а кто, как Россия, стремится с учетом интересов всех граждан Сирии наладить диалог и, несмотря на всю остроту кризиса и противоречий, которые существуют между правительством Сирийской Арабской Республики и курдской общиной, успешно завершить процесс и найти компромисс».

Однако эксперт отметил, что только решением «курдского вопроса» предстоящий Конгресс ограничиваться не должен: