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Ирак: более тысячи семей курдов-езидов бежали от ополчения «Хашд аш-Шааби»
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    Ирак: более тысячи семей курдов-езидов бежали от ополчения «Хашд аш-Шааби»

    11:32  1 Ноября 2017
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    Ирак: более тысячи семей курдов-езидов бежали от ополчения «Хашд аш-Шааби»

    Эрбиль, 1 ноября. Курды-езиды массово бегут от «Хашд аш-Шааби» из иракских провинций Киркук и Ниневия.

    Военное вторжение шиитской иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы» пользуются поддержкой Ирака и Ирана) привело к массовому перемещению 1300 езидских семей, сообщил представитель министерства по делам религий Регионального правительства Иракского Курдистана Хайри Бозани.

    Большинство езидов предпочло покинуть свои дома в населенном пункте Бапир, который расположен в 30 километрах от Мосула. Данный район был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) после бегства армии Ирака в 2014 году силами курдского ополчения пешмерга.

    Езиды смогли вернуться в свои дома, однако нападение «Хашд аш-Шааби» вынудило их снова бежать.

    Ирак: более тысячи семей курдов-езидов бежали от ополчения «Хашд аш-Шааби»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #курды #ирак #хашд аш-шааби #пешмерга
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