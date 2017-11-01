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Украина
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Общество
Глава ассоциации «Аванти» Янсуков намерен баллотироваться в президенты России
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    Глава ассоциации «Аванти» Янсуков намерен баллотироваться в президенты России

    11:37  1 Ноября 2017
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    Глава ассоциации «Аванти» Янсуков намерен баллотироваться в президенты России

    Москва, 1 ноября. Глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации.

    «Основная задача, которую он для себя ставит, — это объединить молодежь и показать явку на выборах, — рассказали журналистам в пресс-службе «Аванти». — Российская молодежь глубоко патриотична и хочет быть полезна своей стране».

    Как говорится в обращении к СМИ, Янсуков не собирается стать кандидатом «против всех», поскольку выборы президента «персональная ответственность каждого члена общества перед будущими поколениями».

    Глава ассоциации предпринимателей выступает за ввод различных антикоррупционных мер, среди которых усиление ответственности за взятки, за ввод экономической амнистии для бизнесменов, которые впервые нарушили закон, за повсеместное бесплатное высшее образование, восстановление системы закрепления вузов и средних специальных учебных заведений за коммерческими предприятиями для обеспечения молодых специалистов работой, за отмену «мигалок» для всех машин кроме спецтранспорта, за отказ от повышения пенсионного возраста, передает РИА Новости.


     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #выборы-2018 #янсуков
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