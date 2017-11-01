Дамаск: боевики из Восточной Гуты обстреляли столичные кварталы, есть пострадавшие

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Дамаск, 1 ноября. Боевики подвергли артиллерийскому обстрелу столичные кварталы Аш-Шагур и Аль-Аббасин.

Местные источники сообщили, что террористы, скрывающиеся в районе оазиса Восточная Гута, открыли артиллерийский огонь по двум кварталам столицы Сирийской арабской республики. Снаряды разорвались в районах Аш-Шагур и Аль-Абассин.

По данным источника не менее шести человек получили ранения и были экстренно госпитализированы. Отмечается, что серьезные повреждения получили жилые дома, магазины и городская инфраструктура.