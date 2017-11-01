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Украина
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Украина
Украинский журналист назвал три задачи, которые США поставили перед Порошенко
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    Украинский журналист назвал три задачи, которые США поставили перед Порошенко

    11:54  1 Ноября 2017
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    Украинский журналист назвал три задачи, которые США поставили перед Порошенко

    Киев, 1 ноября. Украинский журналист Юрий Кот назвал задачи, которые США поставили перед президентом Украины Петром Порошенко.

    По информации Кота, Вашингтон поставил перед Порошенко три задачи, которые помогут ему избежать личного краха. Во-первых, он должен контролировать радикальные группировки на Украине, которые в последнее время активизировались.

    Также США обеспокоены потерей положительного образа Киева в мире. Поддержание репутации страны стало второй задачей для украинского лидера.

    «Сплошные ложь, воровство и бандитизм», — отметил Кот.

    «(США требуют — Прим. ФАН) положительного образа Украины как американского проекта. Пока он крайне отрицательный настолько, что даже вся машина лжи от сенаторов и МВФ до CNN не справляются с положительным образом», — пояснил он на свой странице в Facebook.

    В-третьих, президент должен управлять процессами в своем государстве. Журналист обратил внимание, что на Украине растет «хаотизация» на фоне «тотальной пропаганды» и героизации «нужных» личностей.

    Украинский журналист назвал три задачи, которые США поставили перед Порошенко

    Кот предположил, что в стране могут появиться оппозиционные силы, которые будут лояльно настроены к России. Он обратил внимание, что определять их лояльность, вероятно, якобы сможет сама Москва.

    «Так что сыграть в матрешку, как обычно, не получится», — заметил он.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #украина #порошенко #кот #задачи
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