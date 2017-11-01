Украинский журналист назвал три задачи, которые США поставили перед Порошенко

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Киев, 1 ноября. Украинский журналист Юрий Кот назвал задачи, которые США поставили перед президентом Украины Петром Порошенко.

По информации Кота, Вашингтон поставил перед Порошенко три задачи, которые помогут ему избежать личного краха. Во-первых, он должен контролировать радикальные группировки на Украине, которые в последнее время активизировались.

Также США обеспокоены потерей положительного образа Киева в мире. Поддержание репутации страны стало второй задачей для украинского лидера.

«Сплошные ложь, воровство и бандитизм», — отметил Кот.

«(США требуют — Прим. ФАН) положительного образа Украины как американского проекта. Пока он крайне отрицательный настолько, что даже вся машина лжи от сенаторов и МВФ до CNN не справляются с положительным образом», — пояснил он на свой странице в Facebook.

В-третьих, президент должен управлять процессами в своем государстве. Журналист обратил внимание, что на Украине растет «хаотизация» на фоне «тотальной пропаганды» и героизации «нужных» личностей.

Кот предположил, что в стране могут появиться оппозиционные силы, которые будут лояльно настроены к России. Он обратил внимание, что определять их лояльность, вероятно, якобы сможет сама Москва.