Кончаловский дал ясный ответ на «проверочный» вопрос Быкова о Крыме

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Москва, 1 ноября. Знаменитый российский режиссер и общественный деятель Андрей Кончаловский дал исчерпывающий и простой ответ на то, зачем России необходимо было присоединение Крыма. Режиссер высказал свое мнение в беседе «о судьбах России» с поэтом Дмитрием Быковым, опубликованной латвийскими СМИ.

В ходе общения с режиссером известный своей резко-оппозиционной позицией по отношению к российской власти Быков постарался вывести его на тему присоединения Крыма к России. Собеседник задал режиссеру «проверочный» вопрос о том, стоило ли России брать на себя такую ответственность, как присоединение Крыма.

«Зачем ты задаешь мне такие смешные проверочные вопросы? — ответил «поэту-оппозиционеру» Кончаловский. — Просто факт — в 2017 истекает контракт с Украиной на размещение нашего флота в Севастополе, и украинцы с американцами уже договорились о военной базе НАТО. В Крыму была бы американская база со всеми вытекающими из этого последствиями».

Кончаловский в ответ задал встречный вопрос: «Ты можешь себе это представить: американский Крым?!»

Очевидно, даже Быкову было слишком сложно ответить на такой вопрос положительно. Поэт предпочел уйти от ответа, объявив появление американской базы в Крыму «конспирологией», с которой «не спорят».