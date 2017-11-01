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Сирия сегодня: переговоры с Дамаском, саперы САР разминируют Алеппо
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    Сирия сегодня: переговоры с Дамаском, саперы САР разминируют Алеппо

    11:23  1 Ноября 2017  /обновлено: 11:45  01 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: переговоры с Дамаском, саперы САР разминируют Алеппо

    Сирия, 1 ноября. Представители умеренной оппозиции призывают к переговорам с официальным Дамаском. Саперы Сирийский арабской армии (САА) разминировали деревню в Алеппо. Москва назвала доклад ОЗХО по химическим атакам в Сирийской Арабской Республике (САР) любительским. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Переговоры

    Лидер оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмад Джарба выступил с заявлением, что умеренная оппозиция должна сесть за стол переговоров с официальным Дамаском для достижения политического решения в Сирии. Конгресс национального диалога САР, с инициативой проведения которого выступил на форуме «Валдай» президент Российской Федерации Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

    «Мы подошли к тупиковому этапу в сирийском кризисе, и это означает, что пора провести конгресс для диалога», — заявил Джарба.

    Сирия сегодня: переговоры с Дамаском, саперы САР разминируют Алеппо

    По его мнению, сейчас есть возможность преодолеть кризис в САР, и ею нужно воспользоваться. Он добавил, что конгресс сирийского национального диалога будет поддержкой женевским переговорам, отметив, что «все представители сирийского народа в нем будут участвовать». Джарба подтвердил, что поддерживает идею сирийского диалога.

    Разминирование Алеппо

    Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, разминировали деревню Умм-Адаса и поля у прилегающей к ней верблюжьей фермы в провинции Алеппо, сообщает РИА Новости.

    Во время работы сирийских саперов российская военная полиция выставляет оцепление вокруг района, где идет разминирование. Найденные взрывоопасные предметы специалисты переносят в установленное место, после чего уничтожают.

    Сирия сегодня: переговоры с Дамаском, саперы САР разминируют Алеппо

    Заметим, что на окруженной заминированными полями ферме находятся 450 одногорбых верблюдов. Как рассказал журналистам фермер Юнис Хаджихуссейн, когда пришли террористы, животных увели в безопасное место. Боевики незаконных вооруженных формирований удерживали эти территории более трех лет.

    «А когда мы вернулись, даже не подозревали, что здесь может быть настолько опасно. Двое наших пастухов — отец и сын — погибли. Однажды они пошли в поле и подорвались на мине», — рассказал он.

    Москва недовольна докладом ОЗХО

    Как сообщает Газета.ru, в постоянном представительстве Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) назвали последний доклад миссии организации и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР любительским.

    «Если внимательно прочитать доклад, то его трудно назвать профессионально подготовленным. Скорее, он носит любительский характер и основан преимущественно на предположениях и избирательном использовании фактов», — говорится в распространенном письме дипломатической миссии.

    Российские специалисты отметили, что ответственность за атаку в Умм-Хоше была возложена на боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Но «только на том основании, что другие действовавшие в этом районе вооруженные неправительственные формирования в отличие от ИГИЛ1 никогда не были замечены в использовании иприта», — сообщили российские специалисты. В Москве такой подход назвали крайне «дилетантским».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
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