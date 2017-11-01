Кадыров об убийстве Окуевой: Украинские спецслужбы решили пристрелить трех зайцев

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Грозный, 1 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством Амины Окуевой стоят украинские спецслужбы.

«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой!» — написал Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, в Киеве «прекрасно знают», что уроженку Украины Окуеву убили «свои же родные спецслужбы».

«Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — подчеркнул он.

Заявление Кадырова стало ответной реакцией на обвинения украинской стороны, которая ранее разглядела «чеченский след» в обстреле автомобиля Окуевой и ее супруга, выходца из Чечни, Адама Осмаева под Киевом.

Глава Чечни сообщил, что, по его мнению, так украинские спецслужбы пытаются «пристрелить трех зайцев» сразу.

«Украинские спецслужбы решили пристрелить не двух, а трёх зайцев — избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах», — говорится в сообщении Кадырова.

Погибшая Окуева в девичестве – Никифорова, она родилась в Одессе, ее родители – славяне. В начале недели Окуева была убита при обстреле ее автомобиля, в котором она ехала с супругом Адамом Осмаевым, на железнодорожном переезде под Киевом.

Напомним, накануне украинский депутат Верховной рады Игорь Мосийчук нашел связь между убийством Окуевой и взрывом в Киеве, который, по мнению Мосийчука, был покушением на его жизнь. Депутат заявил, что оба нападения организовали одни и те же люди.