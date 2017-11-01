Три района Владимирской области остались без света из-за сильного ветра

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Владимир, 1 ноября. Несколько населенных пунктов во Владимирской области остались без электричества из-за плохой погоды в регионе, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Обрывы линий электропередач из-за порывистого ветра были зафиксированы в ночь на среду, 1 ноября. Перебои со светом произошли в Петушинском, Собинском, Судогодском районах. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдалась в Киржачском районе.

К 6.00 по мск электричество было полностью восстановлено на территории Петушинского района. Еще в 18 пунктах продолжают вестись работы.