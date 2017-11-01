Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 700 боеприпасов
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Донецк, 1 ноября. Украинская армия выпустила по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 761 боеприпас за минувшие сутки, нарушив режим прекращения огня 36 раз. Об этом сообщает в среду Донецкое агентство новостей.
Согласно приведенной информации, на Мариупольском и Донецком направлениях велся наиболее интенсивный огонь.
В районной администрации Новоазовского района сообщили, что в населенном пункте Саханка в результате обстрелов получили повреждения два частных дома — по улицам Сергеевка, 74/1 и Гавриленко, 10.
Напомним, в течение минувших суток Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала семь случаев обстрелов своей территории со стороны ВСУ.