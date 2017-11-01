Верховный суд РФ отклонил жалобу Украины о выплате «Татнефти» $144 млн

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Москва, 1 ноября. Верховный суд России отклонил жалобу Украины о выплате Киевом 144 миллионов долларов российской нефтяной компании «Татнефть», говорится в картотеке арбитражных дел.

ВС России отклонил кассационную жалобу украинской стороны на решение московского арбитража и отказал в передаче дела для пересмотра в Судебную коллегию Верховного суда по экономическим спорам. Известно, что в июле 2014 года международный коммерческий арбитраж во Франции вынес решение по иску российской компании ПАО «Татнефть» к Украине.

Киев обязали выплатить российской стороне 112 миллионов долларов как компенсацию в связи с нарушением межгосударственного соглашения о защите инвестиций. Кроме того, на эту сумму были начислены проценты. В итоге, Украина должна выплатить ПАО «Татнефть» 144 миллионов долларов.