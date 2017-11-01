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Политика
Кампанию Собчак в соцсетях будет вести находящийся в розыске блогер Адагамов
Политика
Кампанию Собчак в соцсетях будет вести находящийся в розыске блогер Адагамов
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    Кампанию Собчак в соцсетях будет вести находящийся в розыске блогер Адагамов

    10:59  1 Ноября 2017
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    Предвыборную кампанию Собчак в соцсетях будет вести находящийся в розыске блогер Адагамов

    Москва, 1 ноября. Блогер Рустем Адагамов, известный под ником Drugoi, будет отвечать за ведение предвыборной кампании Ксении Собчак в социальных сетях и блогах.

    В 2013 году Адагамов сообщил о переезде из Москвы в Прагу. Позже экс-супруга обвинила его в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Норвегии. По словам бывшей жены, полиция подтвердила наличие показаний девушки, однако глава полицейского участка норвежского города Хьетиль Нигорд заявил РИА Новости, что ему ничего не известно об этом. В 2014 году блогер был объявлен в розыск.

    Выборы президента России состоятся в марте 2018 года, старт избирательной кампании будет дан в декабре 2017 года. Ксения Собчак ранее заявила о намерении принять участие в выборах и позиционирует себя как кандидата «против всех».

    Напомним, ранее стало известно, что ряд сотрудников покинули предвыборный штаб Ксении Собчак.

    Автор: Юлия Кошкина
    #собчак #выборы-2018
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