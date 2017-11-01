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Общество
Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
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    Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

    16:00  1 Ноября 2017
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    Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

    Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ФССП РФ с их профессиональным праздником, отметив их высокий вклад в совершенствование правовой системы РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем судебного пристава. За прошедшие годы Федеральная служба судебных приставов России внесла весомый вклад в совершенствование отечественной правовой системы», — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.

    Путин отметил, что ответственный и добросовестный труд сотрудников ФССП России обеспечивает правильное исполнение судебных решений. Кроме того, создаются все условия для безопасности в судах и надлежащего правосудия в стране.

    Данная профессия обязывает людей к глубоким знаниям и компетентности в своей области, считает российский лидер.

    Путин похвалил сотрудников ФССП России, которые помимо творческой деятельности уделяют время на развитие творческих и социально значимых проектов. Один из таких проектов — «Хрустальные звездочки», который направлен на поддержку одаренных детей в России.

    Президент выразил надежду, что сотрудники ФССП продолжат и дальше достигать намеченных целей.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #фссп
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