Стало известно, почему закрывали границу между Крымом и Украиной

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Симферополь, 1 ноября. В Крыму приостановлена работа пунктов пропуска на границе с Украиной. Сообщается, что это связано с техническими неполадками.

«Все три пункта пропуска временно приостановили свою работу из-за технических неполадок», — отметили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

Напомним, на границе Крыма с Украиной действуют три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, работа пунктов пропуска на российско-украинском участке границы в Крыму восстановлена после технических неполадок. Пункты пропуска возобновили работу в 10.35 по московскому времени.