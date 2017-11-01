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Украина
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Россия
Стало известно, почему закрывали границу между Крымом и Украиной
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    Стало известно, почему закрывали границу между Крымом и Украиной

    11:09  1 Ноября 2017
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    Стало известно, почему закрывали границу между Крымом и Украиной

    Симферополь, 1 ноября. В Крыму приостановлена работа пунктов пропуска на границе с Украиной. Сообщается, что это связано с техническими неполадками.

    «Все три пункта пропуска временно приостановили свою работу из-за технических неполадок»,  — отметили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

    Напомним, на границе Крыма с Украиной действуют три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, работа пунктов пропуска на российско-украинском участке границы в Крыму восстановлена после технических неполадок. Пункты пропуска возобновили работу в 10.35 по московскому времени.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #крым #граница
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