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Украина
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Общество
Московские чиновники объяснили Джигарханяну, что он не может никого уволить из театра
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    Московские чиновники объяснили Джигарханяну, что он не может никого уволить из театра

    11:02  1 Ноября 2017
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    Московские чиновники объяснили Джигарханяну, что он не может никого уволить из театра

    Москва, 1 ноября. Как сообщили источники в правительстве Москвы, в настоящее время департамент культуры провел с Арменом Джигарханяном беседу, в которой народному артисту мягко объяснили, что у него нет полномочий увольнять сотрудников его театра. Поэтому ни о каких «расстрельных списках», о которых ранее заявила пресс-секретарь театра Наталья Корнеева, не может быть и речи.

    Дело в том, что когда в должность генерального директора Театра Армена Джигарханяна вступала Виталина Цыбалюк-Романовская, был принят новый устав, согласно которому все полномочия о приеме на работу, либо увольнении сотрудников возлагались именно на директора.

    После ухода Виталины обязанности директора исполняет Елена Гильванова, которая сейчас находится на больничном. Сейчас только Елена Вячеславовна имеет право распоряжаться сотрудниками. Снять с должности саму Гильванову может только учредитель театра, то есть департамент культуры города Москва.

    Московские чиновники объяснили Джигарханяну, что он не может никого уволить из театра

    Напомним, ранее завлит и пресс-секретарь театра под руководством Джигарханяна Наталья Корнеева заявила о рейдерском захвате здания «армянской группировкой» и о том, что она обращалась в Следственный комитет. Более того, женщина рассказала Дни.ру, что появились некие «расстрельные списки» сотрудников из команды Виталины, которых в ближайшее время могут уволить.

    Автор: Валентин Меликов
    #джигарханян
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