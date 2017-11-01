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Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту в лотерею
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    Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту в лотерею

    10:51  1 Ноября 2017
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    Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту в лотерею

    Нью-Йорк, 1 ноября. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, подозреваемый в совершении теракта, произошедшего на Манхэттене во вторник, переехал в США благодаря лотерее, на которой выиграл грин-карту, сообщают местные СМИ.

    Программа розыгрыша Diversity Immigrant Visa действует в США официально, при поддержке госдепартамента США. Каждый год среди граждан стран с низким уровнем иммиграции в Штаты разыгрывают 55 тысяч виз. Победители определяются автоматически компьютером.

    Напомним, во вторник грузовик намеренно наехал на прохожих и велосипедистов в Нью-Йорке. По последним данным, в результате теракта погибло восемь человек, 15 пострадали. Задержанный по подозрению в теракте 29-летний Саипов переехал в США из Узбекистана и работал таксистом.

    Американская полиция уже провела обыск в доме Саипова в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Знакомые отзываются о нем исключительно положительно.

    Как сообщалось ранее, в грузовике, наехавшем на прохожих, была найдена записка с клятвой верности организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). Расследование теракта продолжается.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #теракт #нью-йорк #наезд
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