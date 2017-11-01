Саакашвили: На Украине идет процесс «обрушения экономики и действующей власти»

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Киев, 1 ноября. Бывший глава Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале процесса обрушения экономики и действующей власти на Украине.

Он также выразил уверенность в том, что его не могут арестовать на территории Украины, пишут украинские СМИ.

«Это абсолютная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни сил, ни исполнителей. Сегодня на Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти», — отметил экс-президент Грузии.

Ранее стало известно, что киевский суд открыл производство по исковому заявлению Саакашвили, в котором он обжаловал указ украинского главы Петра Порошенко о лишении его гражданства данной страны.

Напомним, минувший летом Порошенко лишил бывшего главу Одесской области и экс-президента Грузии украинского гражданства.