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Украина
Саакашвили: На Украине идет процесс «обрушения экономики и действующей власти»
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    Саакашвили: На Украине идет процесс «обрушения экономики и действующей власти»

    11:01  1 Ноября 2017  /обновлено: 11:01  01 Ноября 2017
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    Саакашвили: На Украине идет процесс «обрушения экономики и действующей власти»

    Киев, 1 ноября. Бывший глава Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале процесса обрушения экономики и действующей власти на Украине. 

    Он также выразил уверенность в том, что его не могут арестовать на территории Украины, пишут украинские СМИ.

    «Это абсолютная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни сил, ни исполнителей. Сегодня на Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти», — отметил экс-президент Грузии.

    Саакашвили: На Украине идет процесс «обрушения экономики и действующей власти»

    Ранее стало известно, что киевский суд открыл производство по исковому заявлению Саакашвили, в котором он обжаловал указ украинского главы Петра Порошенко о лишении его гражданства данной страны. 

    Напомним, минувший летом Порошенко лишил бывшего главу Одесской области и экс-президента Грузии украинского гражданства. 

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #порошенко #саакашвили
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