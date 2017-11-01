Курды назвали время проведения выборов президента Иракского Курдистана

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Эрбиль, 1 ноября. Власти Курдистана приняли решение сохранить пост президента после ухода в отставку Масуда Барзани.

Представитель Демократической партии Курдистана Хошави Бабакр заявил, что выборы президента курдской автономии состоятся в июле будущего года одновременно с парламентскими. Срок действия полномочий Масуда Барзани истекает в среду 1 ноября.

Отмечается, что ранее данный срок истек в 2013 году, однако его дважды продлевали курдский парламент и суд. Бабакр подчеркнул, что Масуд Барзани вряд ли будет повторно баллотироваться на пост президента Иракского Курдистана. Перед проведением референдума о независимости курдской автономии он столкнулся с серьезным давлением со стороны мирового сообщества и устал от занимаемого поста.