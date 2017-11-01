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Курды назвали время проведения выборов президента Иракского Курдистана
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    Курды назвали время проведения выборов президента Иракского Курдистана

    10:59  1 Ноября 2017
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    Курды назвали время проведения выборов президента Иракского Курдистана

    Эрбиль, 1 ноября. Власти Курдистана приняли решение сохранить пост президента после ухода в отставку Масуда Барзани.

    Представитель Демократической партии Курдистана Хошави Бабакр заявил, что выборы президента курдской автономии состоятся в июле будущего года одновременно с парламентскими. Срок действия полномочий Масуда Барзани истекает в среду 1 ноября.

    Отмечается, что ранее данный срок истек в 2013 году, однако его дважды продлевали курдский парламент и суд. Бабакр подчеркнул, что Масуд Барзани вряд ли будет повторно баллотироваться на пост президента Иракского Курдистана. Перед проведением референдума о независимости курдской автономии он столкнулся с серьезным давлением со стороны мирового сообщества и устал от занимаемого поста.

    Курды назвали время проведения выборов президента Иракского Курдистана

    Автор: Алексей Громов
    #выборы #президент #курды #масуд барзани
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