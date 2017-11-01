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Екатерина Гордон рассказала, кому принадлежит Крым
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    Екатерина Гордон рассказала, кому принадлежит Крым

    10:54  1 Ноября 2017
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    Екатерина Гордон рассказала, кому принадлежит Крым

    Москва, 1 ноября. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон заявила, что считает полуостров Крым российской территорией.

    Годон записала видеообращение и ответила сразу на несколько вопросов, которые часто задают ей поклонники и будущие избиратели. Ролик был опубликован на ее сайте.

    «Я считаю, что Крым — наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное — досужий треп», — ответила Гордон на вопрос подписчиков о принадлежности полуострова.

    Ранее Екатерина Гордон заявила о своем намерении баллотироваться в президенты России. Напомним, что выборы пройдут в марте 2018 года.

    Скандальная телеведущая Ксения Собчак также заявила о своем участии в предвыборной гонке. В ходе своей первой пресс-конференции Собчак заявила, что считает Крым частью Украины. Восстановление отношений РФ и Украины Ксения назвала главной задачей Москвы. Заявления Собчак вызвали большой резонанс в стране.

    Автор: Дима Оленин
    #крым #катя гордон
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