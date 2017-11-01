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Проигравший в карты житель ХМАО зарубил топором четырех собутыльников
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    Проигравший в карты житель ХМАО зарубил топором четырех собутыльников

    10:41  1 Ноября 2017
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    Проигравший в карты житель ХМАО зарубил топором четырех собутыльников

    Ханты-Мансийск, 1 ноября. Следователи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) расследуют массовое убийство в поселке Березово. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

    По информации Федерального агентства новостей, 48-летний мужчина вместе с сожительницей приехал в поселок для медобследования. На ночлег пара остановилась у случайной знакомой — 39-летней местной жительницы. В гостях они устроили застолье и начали играть в карты с тремя мужчинами 1962, 1969 и 1998 годов рождения. Когда 19-летний собутыльник выиграл, между гостями возник конфликт.

    Проигравший в карты житель ХМАО зарубил топором четырех собутыльников

    «Во время ссоры подозреваемый вооружился топором и поочередно нанес удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Все они погибли на месте. Подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан. Место преступления осмотрено, топор изъят. Сожительница подозреваемого допрошена в качестве свидетеля, изобличив задержанного», — сообщили в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу. 

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Алексей Громов
    #убийство #хмао #ск рф #топор #карты
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