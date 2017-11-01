Проигравший в карты житель ХМАО зарубил топором четырех собутыльников

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Ханты-Мансийск, 1 ноября. Следователи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) расследуют массовое убийство в поселке Березово. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

По информации Федерального агентства новостей, 48-летний мужчина вместе с сожительницей приехал в поселок для медобследования. На ночлег пара остановилась у случайной знакомой — 39-летней местной жительницы. В гостях они устроили застолье и начали играть в карты с тремя мужчинами 1962, 1969 и 1998 годов рождения. Когда 19-летний собутыльник выиграл, между гостями возник конфликт.

«Во время ссоры подозреваемый вооружился топором и поочередно нанес удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Все они погибли на месте. Подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан. Место преступления осмотрено, топор изъят. Сожительница подозреваемого допрошена в качестве свидетеля, изобличив задержанного», — сообщили в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».