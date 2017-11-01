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Путин назвал Всемирный русский народный собор авторитетным форумом
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    Путин назвал Всемирный русский народный собор авторитетным форумом

    14:00  1 Ноября 2017
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    Путин назвал Всемирный русский народный собор авторитетным форумом

    Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин приветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также участников XXI Всемирного русского народного собора. Глава государства отметил авторитетность форума, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

    Российский лидер Владимир Путин назвал Всемирный русский народный собор авторитетным форумом, который собирает в Москве представителей православной церкви, органов власти, общественников и членов религиозных организаций. Целью форума является обсуждение значимых проблем в гуманитарной сфере.

    «Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплоченности. Ратовала за укрепление мира, сотрудничества, доверительного, взаимополезного диалога со своими партнерами», — сказал президент. 

    Путин отметил, что только при сохранении исторического наследия, нравственной и духовной опоры Россия может двигаться вперед и добиваться поставленных целей. Президент уверен в значимости мероприятия, в ходе которого будут затронуты острые вопросы современности. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия
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