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Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин приветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также участников XXI Всемирного русского народного собора. Глава государства отметил авторитетность форума, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер Владимир Путин назвал Всемирный русский народный собор авторитетным форумом, который собирает в Москве представителей православной церкви, органов власти, общественников и членов религиозных организаций. Целью форума является обсуждение значимых проблем в гуманитарной сфере.

«Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплоченности. Ратовала за укрепление мира, сотрудничества, доверительного, взаимополезного диалога со своими партнерами», — сказал президент.

Путин отметил, что только при сохранении исторического наследия, нравственной и духовной опоры Россия может двигаться вперед и добиваться поставленных целей. Президент уверен в значимости мероприятия, в ходе которого будут затронуты острые вопросы современности.