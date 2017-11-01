В Дейр эз-Зоре начались работы по расчистке улиц от завалов

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Дейр эз-Зор, 1 ноября. Технические службы Дейр эз-Зора готовятся восстановить подачу коммунальных услуг в освобожденных кварталах города.

Губернатор провинции Дейр эз-Зор заявил, что сейчас идут работы по восстановлению коммунальных услуг на улице Порт-Саид и в квартале Аль-Орфи, которые ранее были освобождены от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Информационное агентство «САНА» сообщило, что техслужбы получили задание расчистить улицы от завалов вплоть до аэропорта Дейр эз-Зора.

Председатель городского совета Фади Тааме подчеркнул, что главной задачей является возобновление движения транспорта, это позволит технике достичь других районов, предназначенных для восстановления.

1 Организация запрещена на территории РФ.