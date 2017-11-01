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В Дейр эз-Зоре начались работы по расчистке улиц от завалов
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    В Дейр эз-Зоре начались работы по расчистке улиц от завалов

    10:42  1 Ноября 2017
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    В Дейр эз-Зоре начались работы по расчистке улиц от завалов

    Дейр эз-Зор, 1 ноября. Технические службы Дейр эз-Зора готовятся восстановить подачу коммунальных услуг в освобожденных кварталах города.

    Губернатор провинции Дейр эз-Зор заявил, что сейчас идут работы по восстановлению коммунальных услуг на улице Порт-Саид и в квартале Аль-Орфи, которые ранее были освобождены от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Информационное агентство «САНА» сообщило, что техслужбы получили задание расчистить улицы от завалов вплоть до аэропорта Дейр эз-Зора.

    Председатель городского совета Фади Тааме подчеркнул, что главной задачей является возобновление движения транспорта, это позволит технике достичь других районов, предназначенных для восстановления.

    В Дейр эз-Зоре начались работы по расчистке улиц от завалов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #восстановление #завалы
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