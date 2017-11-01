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Украина
«Возьмут голыми руками»: эксперт рассказал, как Украина может лишиться Одессы
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    «Возьмут голыми руками»: эксперт рассказал, как Украина может лишиться Одессы

    10:47  1 Ноября 2017
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    «Возьмут голыми руками»: эксперт рассказал, как Украина может лишиться Одессы

    Киев, 1 ноября. Потеря одесского аэродрома «Школьный» означала бы катастрофу для всей украинской армии, уверен украинский военный эксперт Олег Жданов. Таким образом эксперт прокомментировал ситуацию с захватом территории военной части людьми в балаклавах 29 октября.

    По словам Жданова, «Школьный» крайне важен для обороны всей Украины, при этом захвату его практически ничего не мешает.

    «Это суперважный объект, — подчеркнул Жданов в беседе с украинским изданием. — Я вижу операцию следующим образом: транспортные самолеты на малой высоте заходят со стороны моря. Выбрасывают десант и развивают наступление в сторону Одессы, берут ее голыми руками никто даже испугаться не успеет».

    «Возьмут голыми руками»: эксперт рассказал, как Украина может лишиться Одессы

    Жданов не указывает напрямую, кто именно должен, по его мнению, «захватить Одессу голыми руками», однако уверен, что если бы рейдерский захват бывшими военными АТО аэродрома «Школьный» был проведен Россией, армия Украины оказалась бы в тяжелейшем положении.

    «Пробивают коридор в Приднестровье, или развитие наступления на Киев с юга. Вариантов масса», — уверен украинский военный эксперт.

    Напомним, ранее Ura.ru сообщало, что полиция Одессы отрицала факт силового захвата воинской части у аэродрома «Школьный» и отказывалась возбуждать дело по этому факту. Позже, когда стало известно, что было разграблено военное имущество, военная прокуратура Украины все-таки возбудила дело по факту рейдерства.

    «Возьмут голыми руками»: эксперт рассказал, как Украина может лишиться Одессы

    Автор: Валентин Меликов
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