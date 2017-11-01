Школу в Калифорнии эвакуировали из-за забаррикадировавшегося родителя

В Избранное

Вашингтон, 1 ноября. Школу в американском штате Калифорния эвакуировали после того, как родитель одного из учеников заперся в кабинете вместе с учителем.

Инцидент произошел в округе Риверсайд.

По информации телеканала ABC News, учеников и учителей школы эвакуировали без происшествий. Все дети были переданы родителям.

Сотрудники полиции заявили о «некотором нарушении порядка, вероятно, при участии одного из родителей».

В данный момент устанавливается причина столь неадекватного поведения взрослого человека.