Школу в Калифорнии эвакуировали из-за забаррикадировавшегося родителя
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Вашингтон, 1 ноября. Школу в американском штате Калифорния эвакуировали после того, как родитель одного из учеников заперся в кабинете вместе с учителем.
Инцидент произошел в округе Риверсайд.
По информации телеканала ABC News, учеников и учителей школы эвакуировали без происшествий. Все дети были переданы родителям.
Сотрудники полиции заявили о «некотором нарушении порядка, вероятно, при участии одного из родителей».
В данный момент устанавливается причина столь неадекватного поведения взрослого человека.