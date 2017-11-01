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Политика
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Происшествия
Школу в Калифорнии эвакуировали из-за забаррикадировавшегося родителя
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    Школу в Калифорнии эвакуировали из-за забаррикадировавшегося родителя

    10:40  1 Ноября 2017
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    Школу в Калифорнии эвакуировали из-за забаррикадировавшегося родителя

    Вашингтон, 1 ноября. Школу в американском штате Калифорния эвакуировали после того, как родитель одного из учеников заперся в кабинете вместе с учителем.

    Инцидент произошел в округе Риверсайд.

    По информации телеканала ABC News, учеников и учителей школы эвакуировали без происшествий. Все дети были переданы родителям.

    Сотрудники полиции заявили о «некотором нарушении порядка, вероятно, при участии одного из родителей».

    В данный момент устанавливается причина столь неадекватного поведения взрослого человека.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #школа
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