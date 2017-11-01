Нумерологи предсказывают: конец света может наступить 19 ноября

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Москва, 1 ноября. Сторонники эзотерической «науки» ждут конца света в ноябре этого года.

Ранее нумеролог Дэвид Мид обещал, что апокалипсис должен случиться 23 сентября 2017 года, передает «Политэксперт». Этого не произошло, но Мид заявил, что на самом деле наш мир разрушен, просто никто этого не видит. Сторонники решили поддержать нумеролога и назначили новую дату конца света на 19 ноября этого года.

Землю погубит Планета-Х, которую некоторые называют планетой Нибиру, заявили эзотерики. Несколько дней назад NASA показало фотоснимок камеры исследовательского спутника Solar, на котором видно гигантскую планету, заслоняющую Солнце. Уфологи сразу предположили, что на фото запечатлена планета Нибиру, которая способна вызвать катастрофу на Земле.