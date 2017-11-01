Сирия: Россия доставила в Хаму и Алеппо около четырех тонн гумпомощи

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Москва, 1 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели две гуманитарные акции.

Военное ведомство России сообщило, что военнослужащие РФ за минувшие сутки доставили жителям населенного пункта Лалет-Мохаммед провинции Алеппо 1,7 тонны продуктов питания. Гуманитарная акция также была проведена в поселении Скальбия провинции Хама. Местным жителям раздали две тонны провианта. За медицинской помощью обратились 270 гражданских лиц.

Российские специалисты продолжают переговоры с командирами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения боевых действий, на данный момент соглашения о перемирии подписали представители 234 отрядов вооруженной оппозиции.