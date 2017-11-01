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Сирия: Россия доставила в Хаму и Алеппо около четырех тонн гумпомощи
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    Сирия: Россия доставила в Хаму и Алеппо около четырех тонн гумпомощи

    10:25  1 Ноября 2017
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    Сирия: Россия доставила в Хаму и Алеппо около четырех тонн гумпомощи

    Москва, 1 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели две гуманитарные акции.

    Военное ведомство России сообщило, что военнослужащие РФ за минувшие сутки доставили жителям населенного пункта Лалет-Мохаммед провинции Алеппо 1,7 тонны продуктов питания. Гуманитарная акция также была проведена в поселении Скальбия провинции Хама. Местным жителям раздали две тонны провианта. За медицинской помощью обратились 270 гражданских лиц.

    Российские специалисты продолжают переговоры с командирами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения боевых действий, на данный момент соглашения о перемирии подписали представители 234 отрядов вооруженной оппозиции.

    Сирия: Россия доставила в Хаму и Алеппо около четырех тонн гумпомощи

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #хама
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