Сенатор от Крыма ответил на требования «жесткой» резолюции Украины

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Украина внесла в ООН «жесткую», по словам пресс-секретаря постоянного представительства Украины Олега Николенко, резолюцию по Крыму. Чиновник сообщил, что в ней содержится требование организовать на территории полуострова обучение на украинском и крымско-татарском языке. Кроме того, украинская сторона настаивает на отмене запрета организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещена в РФ). Также в резолюции сказано, что международные организации должны получить доступ в Крым.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что это уже не первая попытка Украины внести в ООН соответствующий документ.

«Дело в том, что они [власти Украины] не в первый раз вносят в ООН подобного рода резолюцию. Они обращались в международные организации, Парламентскую ассамблею, в Совет Европы. Они все время вносят резолюции, суть которых сводится к одному и тому же: Крым незаконно оккупирован, в Крыму нарушаются права человека. Ничего нового в той резолюции, которую они внесли в ООН, нет. Почему они это делают? Нынешняя власть не может отказаться от своей позиции, которая касается Крыма в той части, что рано или поздно различными методами он будет возвращен в состав Украины. Они мечтают даже о том, что Крым вдруг захочет вернуться добровольно. При этом, рассуждая о Крыме, они имеют в виду исключительно территорию, кусок земли, полностью игнорируя интересы населения, которое здесь проживает. Насколько правомочна такая резолюция? Для них правомочна. Для многих международных организаций и западных кураторов Украины правомочна. Для нас же она абсолютно неприемлема», — рассуждает Цеков.

Парламентарий напомнил, что крымчане определили свою судьбу, исходя из норм международного права. В Крыму был проведен референдум, который был правомерен с точки зрения Конституции Украины. В результате плебисцита 96% населения проголосовало за воссоединение с Россией. После этого Крым обратился к России с просьбой принять полуостров в состав федерации, и Россия откликнулась на просьбу местных властей.

«Наше решение полностью соответствует нормам международного права. Я уверен, что украинское руководство осознает, что Крым никогда не будет украинским. Все эти резолюции — это попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Они пытаются продемонстрировать какую-то активность гражданам Украины, своим избирателям, международным организациям. Хотя Европа и Соединенные Штаты понимают, что Крым никогда не станет частью Украины», — продолжает сенатор.

Сергей Цеков также напомнил, что не на посещение Крыма международными организациями и иностранными гражданами не существует никаких запретов.

«Мы прямо заявляем: «Приезжайте в Крым, посмотрите, что здесь происходит на самом деле». Мы регулярно всех приглашаем, поскольку это в наших интересах. Но Украина понимает это по-другому. Власти считают, что международные организации должны попадать в Крым через границу Украины, получать разрешение на посещение от соответствующих структур, иметь определенный мандат на посещение Крыма. Мы с этим категорически не согласны и считаем, что политики и иностранные граждане должны придерживаться норм российского права», — говорит Цеков.

Цеков также напомнил, что когда Крым был частью Украины, там был лишь один государственный язык — украинский. После воссоединения с Россией в республике существует три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

«Мы не можем заставить говорить людей на украинском или крымско-татарском языке, но если родители хотят, чтобы их ребенок говорил на этом языке, им будет предоставлена такая возможность. Нужно объективно признать, что после воссоединения Крыма с Россией количество граждан, желающих выучить украинский язык, значительно уменьшилось. Раньше все было понятно: украинский язык был языком карьеры и органов государственной власти. Многие готовились работать во этих структурах, и им было необходимо знание языка. Тем, кто получал образование на украинском языке, предоставлялись определенные преференции. Теперь этого нет. Но никаких ограничений на изучение украинского и крымско-татарского языка в Крыму нет», — заключил Цеков.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Подавляющее большинство граждан проголосовало за воссоединение полуострова и РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.