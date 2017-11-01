Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года

По заявлению военного источника, теперь город Рахджан станет следующей целью для Сирийской арабской армии.

Таким образом, правительственные войска Сирии почти окружили стратегический город Рахджан - штаб-квартиру Сирийского министерства обороны до его захвата боевиками вооруженной оппозиции в июле 2014 года.

Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало бывшего замглаву МВД и еще двух подозреваемых по делу о растрате полумиллиона долларов во время закупки рюкзаков для МВД Украины в 2015 году. Среди задержанных оказался сын Авакова Александр.

Теракт в Нью-Йорке

Водитель грузовика протаранил группу пешеходов и велосипедистов в южной части Манхэттена. В результате террористической атаки погибли восемь человек, еще десять получили ранения.

По словам очевидцев, водитель совершил наезд преднамеренно, он выкрикивал «Аллаху акбар!» во время инцидента. В кабине его автомобиля полиция нашла записку, в которой террорист написал, что совершает это нападение от имени ИГИЛ1.

Нападавший был ранен в перестрелке с полицией при задержании. Стало известно, что им стал 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов.