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Весь мир
Манхэттенский террорист переехал в США, выиграв грин-карту в лотерею
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года

    САА при поддержке ВКС РФ готовится штурмовать Рахджан. В Раде предложили отстранить Авакова от должности главы МВД. Теракт в Нью-Йорке.
    10:43 1 Ноября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ готовится штурмовать Рахджан

    Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года

    Войска Башара Асада и союзные силы развивают наступление на северо-востоке провинции Хама, они освободили от террористов группировки «Тахрир аш-Шам» населенные пункты Расм аль-Ахмар, Расм аль-Сави, Расм аль-Савван, Маширфат Адван и Маширфат Мувыла.
    Таким образом, правительственные войска Сирии почти окружили стратегический город Рахджан - штаб-квартиру Сирийского министерства обороны до его захвата боевиками вооруженной оппозиции в июле 2014 года.
    По заявлению военного источника, теперь город Рахджан станет следующей целью для Сирийской арабской армии.
     

    В Раде предложили отстранить Авакова от должности главы МВД‍

    Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года

    Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко потребовал на своей странице в Facebook отстранить от должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на время расследования дела, в рамках которого задержан его сын.
    Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало бывшего замглаву МВД и еще двух подозреваемых по делу о растрате полумиллиона долларов во время закупки рюкзаков для МВД Украины в 2015 году. Среди задержанных оказался сын Авакова Александр.
     
     

    Теракт в Нью-Йорке

    Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года

    Водитель грузовика протаранил группу пешеходов и велосипедистов в южной части Манхэттена. В результате террористической атаки погибли восемь человек, еще десять получили ранения.
    По словам очевидцев, водитель совершил наезд преднамеренно, он выкрикивал «Аллаху акбар!» во время инцидента. В кабине его автомобиля полиция нашла записку, в которой террорист написал, что совершает это нападение от имени ИГИЛ1.
    Нападавший был ранен в перестрелке с полицией при задержании. Стало известно, что им стал 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов.
     

    Подлодка «Великий Новгород» нанесла ракетный удар по объектам ИГ1 в Дейр эз-Зоре

    Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года

    Залповый удар крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород" из акватории Средиземного моря поразил объекты инфраструктуры террористов в в районе населенного пункта Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор.
    В ходе ракетного удара были уничтожены пункты управления боевиков, большое количество живой силы и бронетехники, а также склад вооружения и боеприпасов, - сообщило Минобороны РФ.
    По данным объективного контроля, было зафиксировано поражение всех назначенных целей.
     

    НАК заявил о возможном подрыве газопровода в Крыму

    Видеодайджест новостей, утро 1 ноября 2017 года

    Вчера в 20.00 вблизи населенного пункта Виноградное в районе Алушты было зафиксировано снижение давления газа в ветке. После чего, в связи с падением ЛЭП, была прекращена подача электроэнергии.
    В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что возможной версией повреждения линии газопровода в Крыму стал подрыв. Поврежденный газопровод обеспечивал топливом несколько поселков Крыма. В результате аварии почти полторы тысячи жителей остались без газа. Последствия аварии обещают ликвидировать в течение сегодняшнего дня.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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