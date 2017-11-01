ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем» в Лиге чемпионов

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Москва, 1 ноября. Московский ЦСКА одержал гостевую победу над швейцарским «Базелем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок завершился волевой победой армейцев со счетом 2-1.

ПОБЕДА!!! Со счётом 2:1 на выезде обыгрываем Базель, одерживая вторую победу в группе! #БазельЦСКА pic.twitter.com/m0ayiuBgHw — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 31, 2017

Отметим, первый тайм встречи завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев — на 32-й минуте «Базель» вывел вперед Лука Дзуффи. Однако во второй половине встречи подопечные Виктора Гончаренко смогли перевернуть ход матча. Сначала появившейся со скамейки запасных Алан Дзагоев сравнял счёт на 65-й минуте, а на 79-й минуте финальную точку в матче поставил шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, первый матч между ЦСКА и «Базелем», состоявшийся в Москве, завершился победой швейцарцев 2-0. Таким образом после четырех туров команды имеют одинаковое количество очков (по 6) и реальные шансы на продолжение участия в Лиги чемпионов весной.