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ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем» в Лиге чемпионов
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    ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем» в Лиге чемпионов

    10:43  1 Ноября 2017  /обновлено: 10:48  01 Ноября 2017
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    ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем» в Лиге чемпионов

    Москва, 1 ноября. Московский ЦСКА одержал гостевую победу над швейцарским «Базелем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок завершился волевой победой армейцев со счетом 2-1. 

    Отметим, первый тайм встречи завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев — на 32-й минуте «Базель» вывел вперед Лука Дзуффи. Однако во второй половине встречи подопечные Виктора Гончаренко смогли перевернуть ход матча. Сначала появившейся со скамейки запасных Алан Дзагоев сравнял счёт на 65-й минуте, а на 79-й минуте финальную точку в матче поставил шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, сообщает «Свободная Пресса».

    Напомним, первый матч между ЦСКА и «Базелем», состоявшийся в Москве, завершился победой швейцарцев 2-0. Таким образом после четырех туров команды имеют одинаковое количество очков (по 6) и реальные шансы на продолжение участия в Лиги чемпионов весной. 

    Автор: Федор Веснин
    #цска #лига чемпионов #базель
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