Власти Крыма жестко ответили на новую резолюцию Украины

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Севастополь, 1 ноября. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский отреагировал на обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму, который киевские власти внесли в ООН.

По его словам, «Меджлис1 крымско-татарского народа» в России по решению Верховного суда признан террористической организацией.

«И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГ1 (запрещена в России) и других радикальных организаций, имеющих право на существование на территории стран, входящих в ООН», — отметил он.

Кроме того, Полонский считает, что требование украинских властей обеспечить в Крыму обучение на украинском и крымско-татарском языках не имеет никаких оснований, передает RT.

Он напомнил, что родители сами выбирают, на каком языке должны обучаться их дети, добавив, что на территории полуострова нет никакой дискриминации в этом отношении.

«Поэтому если кто-то заявляет обратное, он просто нагло лжет и преследует понятно какие политические цели», — подытожил он.

Напомним, согласно документу Киева предусматриваются такие требования, как отмена запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.

1 Организация запрещена на территории РФ.