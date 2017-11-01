Власти Крыма жестко ответили на новую резолюцию Украины
Севастополь, 1 ноября. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский отреагировал на обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму, который киевские власти внесли в ООН.
По его словам, «Меджлис1 крымско-татарского народа» в России по решению Верховного суда признан террористической организацией.
«И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГ1 (запрещена в России) и других радикальных организаций, имеющих право на существование на территории стран, входящих в ООН», — отметил он.
Кроме того, Полонский считает, что требование украинских властей обеспечить в Крыму обучение на украинском и крымско-татарском языках не имеет никаких оснований, передает RT.
Он напомнил, что родители сами выбирают, на каком языке должны обучаться их дети, добавив, что на территории полуострова нет никакой дискриминации в этом отношении.
«Поэтому если кто-то заявляет обратное, он просто нагло лжет и преследует понятно какие политические цели», — подытожил он.
Напомним, согласно документу Киева предусматриваются такие требования, как отмена запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.
1 Организация запрещена на территории РФ.