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Политика
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Политика
Власти Крыма жестко ответили на новую резолюцию Украины
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    Власти Крыма жестко ответили на новую резолюцию Украины

    10:30  1 Ноября 2017
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    Власти Крыма жестко ответили на новую резолюцию Украины

    Севастополь, 1 ноября. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский отреагировал на обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму, который киевские власти внесли в ООН.

    По его словам, «Меджлис1 крымско-татарского народа» в России по решению Верховного суда признан террористической организацией.

    «И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГ1 (запрещена в России) и других радикальных организаций, имеющих право на существование на территории стран, входящих в ООН», — отметил он. 

    Власти Крыма жестко ответили на новую резолюцию Украины

    Кроме того, Полонский считает, что требование украинских властей обеспечить в Крыму обучение на украинском и крымско-татарском языках не имеет никаких оснований, передает RT

    Он напомнил, что родители сами выбирают, на каком языке должны обучаться их дети, добавив, что на территории полуострова нет никакой дискриминации в этом отношении.

    «Поэтому если кто-то заявляет обратное, он просто нагло лжет и преследует понятно какие политические цели», — подытожил он. 

    Напомним, согласно документу Киева предусматриваются такие требования, как отмена запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #иг #украина #оон #крым #резолюция #меджлис крымско-татарского народа #языки
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