Киевский журналист: «В мире скоро забудут, что Крым был украинским»

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Киев, 1 ноября. В мире скоро перестанут обсуждать вопрос принадлежности Крыма и постепенно согласятся с тем, что полуостров стал российским. Об этом заявил киевский журналист Роман Бочкала в интервью интернет-изданию «Апостроф».

По его словам, в мире возникают новые конфликты, появляются новые проблемы, и крымский вопрос отходит на задний план.

«Если уже даже в Украине о Крыме меньше говорят, чем три года назад, например, то понятное дело, что и в Европе, и в других регионах мира об этом будут говорить все меньше и меньше», — отметил Бочкала.

В качестве примера журналист привел ситуацию вокруг Кипра и Турции, между которыми до сих пор существует неразрешенный территориальный спор. Бочкала отметил, что со временем мировое сообщество «закрыло глаза» на эту проблему, не стало разрывать отношений ни с одним из конфликтующих государств, приняло в ЕС Кипр и пригласило в него Турцию. Так же, считает Бочкала, будет и с крымским вопросом.

Напомним, ранее стало известно, что Украина внесла на рассмотрение ООН дополненный проект резолюции по правам человека в Крыму.