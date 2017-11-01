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Политика
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Политика
Матвиенко рассказала, чем может гордиться Россия
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    Матвиенко рассказала, чем может гордиться Россия

    10:30  1 Ноября 2017
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    Матвиенко рассказала, чем может гордиться Россия

    Москва, 1 ноября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что чувство гордости за страну вызывает лидерство в космической и атомной сферах, а также закрепление России в качестве ключевого игрока в мировой политике. 

    Россия значительно укрепила свои позиции на мировом уровне, при участии Москвы были созданы новые центры влияния — БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Страна активно развивается в космической и атомных сферах. Такое мнение высказала российский сенатор Валентина Матвиенко. Она добавила, что Россия принимает участие в борьбе с террористами в Сирии. 

    «Политика России пользуется уважением в мире, наши инициативы находят большой отклик у мирового сообщества, приносят ощутимые плоды. Поэтому нам и сегодня есть чем гордиться. И нам не стыдно перед нашими отцами и дедами», – отметила Матвиенко, ее слова приводят «Аргументы и Факты». 

    Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия отстаивает позицию защиты традиционных ценностей, поддерживает и расширяет межэтнический и межконфессиональный диалог на всех уровнях.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #матвиенко
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