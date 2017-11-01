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Собак в «Домодедово» натренируют различать виды валют по запаху
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    Собак в «Домодедово» натренируют различать виды валют по запаху

    10:06  1 Ноября 2017
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    Собак в «Домодедово» натренируют различать виды валют по запаху

    Москва, 1 ноября. Кинологическая служба таможни «Домодедово» проводит закупку имитаторов запахов банкнот евро, долларов США, российских рублей и китайских юаней для подготовки собак, сообщил источник Федерального агентства новостей.

    Все банкноты должны быть абсолютно «чистыми», только что из типографии, они будут храниться в специальном мешочке, помещенном в стеклянную банку с пломбой. Данные виды валют предназначены для тренировки собак на выявление незаконно провозимых денег. Более того, на этикетке должны быть указаны сроки годности имитаторов запахов.
    При этом самые дорогие имитаторы запахов — это  рубль и евро. Их стоимость — 20 тысяч рублей за одну штуку, а юань и доллар США значительно дешевле —  по 6 800 рублей. Напомним, с середины октября кинологические службы появились и у метрополитена, правда, собаки прежде всего натасканы на взрывчатые вещества.

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #домодедово
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