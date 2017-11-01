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Происшествия
Еще один газопровод поврежден в Крыму, возможна диверсия
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    Еще один газопровод поврежден в Крыму, возможна диверсия

    10:26  1 Ноября 2017
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    В Крыму повреждена еще одна линия газопровода

    Симферополь, 1 ноября. Еще один газопровод среднего давления поврежден на территории Крыма. Инцидент произошел в районе села Запрудное на южном берегу полуострова. Об этом сообщил глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

    «Газопровод среднего давления, диаметр 270 мм поврежден в районе села Запрудное. Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия», — приводит слова Тарасова РИА Новости

    Тарасов отметил, что сейчас идет изучение места повреждения трубы.

    Напомним, ранее Тарасов заявил, что авария газопровода под Алуштой, случившаяся во вторник, вероятно, была вызвана намеренным подрывом. Об этом, как заявил Тарасов, свидетельствует характер повреждения газопровода.  

     

    Автор: Федор Веснин
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