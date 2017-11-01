Пентагон прикрывает неуклюжей легендой интерес к биоматериалам из РФ — Онищенко

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Сбор биоматериала этнических русских, организованный Соединенными Штатами, был связан с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил представитель Пентагона. По словам представителя учебного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни, американский военный центр по молекулярным исследованиям якобы проводит «исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами», и для этих исследований потребовались образцы биоматериалов. Для этой цели достаточно случайно была выбрана именно России. «Целью является целостность исследования, а не происхождение образцов», — заявил Дауни РИА Новости. Неуклюжей легендой назвал это оправдание, прозвучавшее из Пентагона, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Во-первых, ответ Пентагона говорит о том, что ведомство серьезно этим занимается, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — В Пентагоне же не стали все отрицать, как это обычно бывает. Они ожидали такого развития событий, и все, что отвечал этот господин, все это официальная легенда, скрывающая их истинные намерения, которые есть на самом деле. Иначе он бы уже сегодня получил документы об увольнении из соответствующих военных структур Соединенных Штатов. Я бы даже сказал, Пентагон прикрывает неуклюжей легендой интерес к биоматериалам из РФ, можно было бы не небрежничать, а более серьезно продумывать, как же они будут легализовать свой интерес к нашей стране в случае раскрытия».

Однако все эти объяснения являются только прикрытием истинных целей властей Соединенных Штатов, отметил депутат Госдумы.

«Конечно, было бы крайне наивным заподозрить американских военных в таком сходстве с «матерью Терезой», — отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке. — Было бы крайне наивным всерьез поверить, что американские военные применительно к этическим славянам думают, как они будут оказывать помощь в случае минно-взрывной травмы. Но пусть будет так. Главный вопрос в общем-то известен. Конечно, налицо тот факт, что в США имеют место военные разработки применительно к нашей стране, экспликация этих разработок к нашей исторической «биографии» и этническим особенностям титульной нации. Больше в данном случае и знать-то ничего не надо, для того, чтобы нам еще раз и очень серьезно подумать о своей биобезопасности».

Ранее появилась информация, что 19 июля 2017 года на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity был опубликован тендер на покупку в России 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей синовиальную жидкость, необходимую для нормального функционирования суставов.

Объясняя интерес Пентагона именно к российским биообразцам, представитель ВВС США рассказал, что для исследований требовались два набора образцов — с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и контрольные — от здоровых людей. «Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из РФ, подходящие для данной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна была быть российского происхождения», — заявил американский военный.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в России кто-то с непонятной целью ведет сбор биологических материалов представителей различных этносов, проживающих на территории нашей страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что российские спецслужбы располагают информацией о сборе биоматериала жителей РФ представителями зарубежных стран и некоторыми НПО.

Как отметил Геннадий Онищенко в комментарии ФАН, в Госдуме пристально следят за этой ситуацией, и в нашей стране разрабатываются соответствующие законы о биологической безопасности.