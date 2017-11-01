Жители Барнаула до смерти забили товарища и вынесли труп на помойку

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Барнаул, 1 ноября. Двух жителей Барнаула подозревают в избиении собутыльника, который впоследствии скончался от полученных травм.

Злоумышленники задумали скрыть преступление, попытавшись избавиться от тела, но попались на глаза случайным прохожим.

В отношении двух мужчин возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, о преступлении сообщили двое очевидцев. Они заметили, как двое мужчин пытаются спрятать труп в мусорных баках. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемых.

Выяснилось, что вся компания накануне распивала алкоголь на квартире одного из барнаульцев. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которое двое мужчин начали избивать третьего руками и ногами. После чего вынесли его на балкон, где потерпевший скончался. На следующий день преступники попытались спрятать труп на помойке, там их и увидели прохожие.