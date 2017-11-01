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МИД Узбекистана проверяет информацию о виновнике теракта с грузовиком в Нью-Йорке
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    МИД Узбекистана проверяет информацию о виновнике теракта с грузовиком в Нью-Йорке

    10:18  1 Ноября 2017
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    МИД Узбекистана проверяет информацию о виновнике теракта с грузовиком в Нью-Йорке

    Ташкент, 1 ноября. В настоящее время консульская служба МИД Узбекистана проверяет информацию о причастности гражданина Узбекистана к совершению теракта в Нью-Йорке. Ранее стало известно, что предполагаемым террористом-одиночкой является гражданин Узбекистана по имени Сайфулло Саипов.

    «Консульская служба МИД Узбекистана работает по этому вопросу, — заявил представитель МИД Узбекистана в среду на открывшейся научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуре ШОС. — К настоящему моменту точной информации еще нет».

    МИД Узбекистана проверяет информацию о виновнике теракта с грузовиком в Нью-Йорке 

    Напомним, в результате нападения террориста погибли по крайней мере восемь человек и пострадали еще 15: пикап, за рулем которого был Саипов, съехал с проезжей части и проехал по велодорожке, сбивая на своем пути людей на Манхэттене. Известно, что виновник работал такистом в службе Uber и оставил в кабине грузовика записку, в которой объявлял о своей верности «Исламскому государству»1 (международная террористическая группировка запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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