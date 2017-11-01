МИД Узбекистана проверяет информацию о виновнике теракта с грузовиком в Нью-Йорке 

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Ташкент, 1 ноября. В настоящее время консульская служба МИД Узбекистана проверяет информацию о причастности гражданина Узбекистана к совершению теракта в Нью-Йорке. Ранее стало известно, что предполагаемым террористом-одиночкой является гражданин Узбекистана по имени Сайфулло Саипов.

«Консульская служба МИД Узбекистана работает по этому вопросу, — заявил представитель МИД Узбекистана в среду на открывшейся научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуре ШОС. — К настоящему моменту точной информации еще нет».

An Uber spokesperson confirmed to CBS News that Saipov was a driver for them and had passed a background check https://t.co/prpLdGYDSs pic.twitter.com/Gcd9a15HyR — CBS News (@CBSNews) November 1, 2017

Напомним, в результате нападения террориста погибли по крайней мере восемь человек и пострадали еще 15: пикап, за рулем которого был Саипов, съехал с проезжей части и проехал по велодорожке, сбивая на своем пути людей на Манхэттене. Известно, что виновник работал такистом в службе Uber и оставил в кабине грузовика записку, в которой объявлял о своей верности «Исламскому государству»1 (международная террористическая группировка запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.