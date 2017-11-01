Глава компании «Крымгазсети» не исключил возможности подрыва газопровода под Алуштой

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Симферополь, 1 ноября. Авария газопровода среднего давления под Алуштой в Крыму могла быть вызвана намеренным взрывом. Об этом рассказал глава обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

«Характер повреждения газопровода говорит о внешнем воздействии, возможно, это был подрыв», — приводит РИА Новости комментарий Тарасова, который находится на месте аварии.

Тарасов также отметил, что повреждена труба среднего давления диаметром 219 миллиметров, а газораспределительный пункт не пострадал. Ожидается, что специалисты восстановят работоспособность газопровода до вечера.

Напомним, ранее сообщалось, что рядом с поселком Виноградное в Крыму была повреждена линия газопровода.