Путин поздравил с 20-летним юбилеем телеканал «Культура»
Москва, 1 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу общероссийского государственного телеканала «Культура» по случаю 20-летнего юбилея канала, отметив, что его эксклюзивные проекты обогатили российское телевидение. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.
Российский президент отметил, что у истоков создания телеканала стояли выдающиеся представители отечественной культуры и деятели, которые внесли значительный вклад в развитие российского телевидения, следует из поздравительной телеграммы.
Путин также отметил, что телеканал ознакомил миллионы зрителей с важными событиями в мире музыки, кино и искусства.
«Важно, что одним из основных приоритетов «Культуры» является поддержка юных дарований, эстетическое воспитание подрастающего поколения», — подытожил лидер РФ.