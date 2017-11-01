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Украина
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Путин поздравил с 20-летним юбилеем телеканал «Культура»
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    Путин поздравил с 20-летним юбилеем телеканал «Культура»

    12:00  1 Ноября 2017
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    Путин поздравил с 20-летним юбилеем телеканал «Культура»

    Москва, 1 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу общероссийского государственного телеканала «Культура» по случаю 20-летнего юбилея канала, отметив, что его эксклюзивные проекты обогатили российское телевидение. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля. 

    Российский президент отметил, что у истоков создания телеканала стояли выдающиеся представители отечественной культуры и деятели, которые внесли значительный вклад в развитие российского телевидения, следует из поздравительной телеграммы.

    Путин поздравил с 20-летним юбилеем телеканал «Культура»

    Путин также отметил, что телеканал ознакомил миллионы зрителей с важными событиями в мире музыки, кино и искусства.

    «Важно, что одним из основных приоритетов «Культуры» является поддержка юных дарований, эстетическое воспитание подрастающего поколения», — подытожил лидер РФ.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #телевидение #культура
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