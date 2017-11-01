Путин поздравил с 20-летним юбилеем телеканал «Культура»

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Москва, 1 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу общероссийского государственного телеканала «Культура» по случаю 20-летнего юбилея канала, отметив, что его эксклюзивные проекты обогатили российское телевидение. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент отметил, что у истоков создания телеканала стояли выдающиеся представители отечественной культуры и деятели, которые внесли значительный вклад в развитие российского телевидения, следует из поздравительной телеграммы.

Путин также отметил, что телеканал ознакомил миллионы зрителей с важными событиями в мире музыки, кино и искусства.