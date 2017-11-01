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Политика
Потери ВКС РФ в Сирии минимальны по сравнению с Чечней или Афганистаном - сенатор Бондарев
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    Потери ВКС РФ в Сирии минимальны по сравнению с Чечней или Афганистаном - сенатор Бондарев

    9:38  1 Ноября 2017
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    Потери ВКС РФ в Сирии минимальны по сравнению с Чечней или Афганистаном - сенатор БондаревМосква, 1 ноября. Потери российской армии в Сирии являются минимальными по сравнению с потерями в чеченском и афганском локальных конфликтах, заявил  экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    «Да, мы потеряли там прекрасного летчика Олега Пешкова, погиб экипаж Ми-8 Романа Павлова, и тела летчиков до сих пор находятся там, работаем по этому вопросу. Это моя боль. Все воины должны вернуться на родную землю, пусть некоторые и посмертно», - сказал Бондарев в интервью ТАСС.

    Кроме того, Бондарев заявил, что Сирии как страны давно бы не существовало, если бы ВКС РФ не оказали ей поддержку.

    Также Бондарев рассказал, что террористические группировки, воюющие с сирийской армией, прошли специальное обучение и получали «огромные денежные средства». 

    Напомним, с начала операции 30 сентября 2015 года по 22 сентября 2017 года российские самолеты совершили в Сирии более 30 тысяч вылетов, нанесли 92 тысячи ударов, уничтожили около 58 тысяч боевиков.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #вкс рф #виктор бондарев
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