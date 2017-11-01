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Политика
США хотят уничтожить Россию и Китай в страшной войне — французские СМИ
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    США хотят уничтожить Россию и Китай в страшной войне — французские СМИ

    10:04  1 Ноября 2017
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    США хотят уничтожить Россию и Китай в страшной войне — французские СМИ

    Париж, 1 ноября. В настоящее время политическое руководство Соединенных Штатов ищет повода для того, чтобы развязать против России и Китая войну, в которой они надеются победить. Причиной для этого, по мнению автора французского портала Agora Vox, является быстрое ухудшение экономической ситуации в Штатах, которое заставляет Вашингтон искать способы радикального устранения конкурентов.

    Подобно тому, как в случае с Афганистаном предлогом для развязывания войны стал теракт 11 сентября, а для того, чтобы получить разрешение на уничтожение Ирака, экс-госсекретарю США Колину Пауэллу потребовалась лишь пробирка с неизвестным порошком в Совете безопасности ООН, предлогом для новой войны становится украинский Донбасс.

    США хотят уничтожить Россию и Китай в страшной войне — французские СМИ

    «В Донбассе намеренно используются самые отвратительные и омерзительные преступные методы, чтобы спровоцировать недовольство России и заставить ее вмешаться, — уверен француз. — Уже более трех лет неонацистская хунта Киева совершает одно за другим военные преступления в отношении собственного населения и никого на Западе это не волнует».

    Одним из важнейших инструментов давления и провокации является отношение к российским СМИ — недавние скандалы с попытками так или иначе запретить за рубежом RT и Sputnik являются ярким примером того, как Вашингтон «зачищает» информационное поле для собственной пропаганды.

    Ранее телеканал RT сообщал о том, что социальная сеть Twitter заявила о запрете на рекламу с аккаунтов Russia Today и Sputnik.

    США хотят уничтожить Россию и Китай в страшной войне — французские СМИ

    Автор: Валентин Меликов
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