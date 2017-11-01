Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию 

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Каталония отменила корриду 5 лет назад, в 2012 году – назло Испании, чтобы еще раз доказать, что они – не испанцы, они – другие. Однако у корреспондента ФАН, находящегося в эти дни в Барселоне, никак не складывается картина мощного, почти революционного противостояния. Как говорят местные, «мы пока отдыхаем и наблюдаем за развитием событий».

Я приехала в Барселону на следующий день после исторического голосования в парламенте, признавшего Каталонию независимой республикой – 28 октября. Ни в России в турфирме, нигде по дороге никто никого не предупреждал, что, мол, «ахтунг» - в Барселоне почти революция. Туры весьма недешевы, самолет под завязку, ни одного свободного места при разбойничьей стоимости билетов - правда, купленных всего за несколько дней до поездки.

Аэропорт Барселоны

В аэропорту тишь да гладь – если это можно применить к третьему по туристской посещаемости городу Европы (после Парижа и Рима). Как не выискивала, нигде не нашла злобных лиц, сепаратистских флагов, протестных плакатов «Туристы – гоу хоум», о которых периодически кто-нибудь да пишет, намекая, что каталонцы устали от избыточной посещаемости. Может, где-то это все и было, но я пишу о сугубо личных впечатлениях. Я – не видела.

У туристов из Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга, которых туроператор собрал в одном автобусе, такие же впечатления. Правда, гид сообщил, что самолет из Киева вообще не прилетел – что-то у них там не сложилось с топливом, то ли его украли, то ли недолили. Вроде как подлетит через несколько часов, но мнение киевлян мы так и не узнаем.

Отель

В отеле на рецепшн – поляк, сказала гид. Она также шепнула, что он может говорить по-русски, но не всегда хочет. Впрочем, с русскими портье был предельно любезен и общался на английском. Обслуживающий персонал – китайцы или филиппинцы, их здесь очень много – в отличие от приезжих из Африки или арабских стран. Пока за 4 дня в Барселоне мне попались буквально несколько человек. Они были скромны, даже как-то забиты, и робко торговали испанскими флагами на митинге за Испанию. И совсем ненавязчивы, в отличие от того, как они себя ведут в Италии, Греции, Скандинавии.

Парламент без флагов

В первый же день поехали посмотреть на парламент Каталонии, который буквально несколько часов назад принял наконец-то свою декларацию независимости. Уже при выходе из метро стояли несколько полицейских машин – но нет, они там дежурили вовсе не для охраны парламента.

Просто в этот день в парке проходил фестиваль вин, и народ отрывался, как мог, не обращая ни малейшего внимания на пустующее здание.



Хотя несколько человек там все-таки появились. Журналистка местного «ТВ басков» делала репортаж, да гиды подводили к пустующему в субботу зданию небольшие группы китайских туристов.

Последние, похоже, ни сном, ни духом вообще не представляли страстей, кипящих там накануне. Следующий день обещал быть более ярким на политические события – ожидался митинг в поддержку единой и неделимой Испании.

Митинг

Люди на митинг сторонников испанской короны начали собираться на площади Каталонии уже с 9 утра, хотя официальное начало было объявлено в 12. Сориентироваться и понять, куда идти, было нетрудно: достаточно двигаться сначала за волной, потом – за целым морем желто-красных испанских флагов. Народ прибывал просто с небывалой скоростью: пока прошла через площадь Каталонии, главная улица города Пасео де Грасия была фактически до отказа заполнена людьми.

Все радостно фотографировались, причем охотно позировали и журналистам, и просто зевакам, пели испанские патриотические песни и танцевали. Ежеминутно звучало: «Вива, Испания!», каждый лозунг сопровождался бурей оваций. Флаги и транспаранты самые разнообразные: «Все мы – Каталония», «Все мы – Испания», «Мы – вместе». Постоянно раздавались проклятия в адрес Пучдемона (отстраненного Мадридом с должности регионального лидера Карлеса Пучдемона).

Марш сторонников короны организовало Гражданское общество Каталонии (Societat Civil Catalana), в котором участвуют большинство политических партий Испании и Каталонии. Похоже, у него даже есть молодежная лига: я видела, как активисты организованно строили детей и подростков, раздавали им символику и инструктировали, что и как кричать.

Барражирующие над толпой вертолеты люди встречали свистом и криками. Корреспондента ФАН жизнерадостные местные жители затащили в бурный хоровод, а потом кинулись обниматься и обмениваться телефонами. Когда услышали, что мы из России, женщина закричала, что она – тоже почти Россия, по созвучию - ее зовут Rossio.



Уже через пару часов на Пасео де Грасия было в прямом смысле не протолкнуться. Нас зажало толпой так, что волей-неволей пришлось слушать призывы с установленной тут же, посреди улицы, трибуны. Испанский знать для этого было не обязательно: по настроению людей и постоянных криков: «Испания!» было понятно, о чем речь.



Удалось вырваться из толпы и протиснуться на соседний бульвар Рамбла. Все многочисленные кафе забиты людьми, причем самых разных возрастов: ухоженные каталонские старички чинно пили пиво и кофе и спорили о политике, молодежь делала то же самое, причем даже с меньшим энтузиазмом. Девушки выгуливали собак, которые в Барселоне великое множество. Причем на собаках тоже были попоны со стилистикой испанского флага.

Постамент на Гран Виа, на котором, по словам местных жителей, еще пару месяцев назад красовался кто-то из промышленников знаменитого рода Гуэль, весь завален испанскими флагами и плакатами. Кстати, саму скульптуру снесли еще в июле, обнаружив, что герой был еще и работорговцем, а таким стоять в центре свободного города неприлично. Кстати, кто сейчас там стоит на месте Жуана Гуэля, не знают даже местные гиды. И таблички не видно.

Говорят, что где-то какой-то полицейский ударил кого-то дубинкой. Я честно просмотрела все местные новостные телеканалы и даже газеты, но подобного не нашла. И на митинге ничего, даже близко напоминающее силовое противостояние, не видела. Более того: я не видела даже самих полицейских. Боковые улицы были перекрыты для движения транспорта полицейскими машинами, но и на этом все. Еще дежурили машины скорой помощи, которая кому-то понадобилась – кареты «скорой» несколько раз носились с сиренами.

Часам к трем дня площадь Каталонии и Пасео де Грасия были уже почти пусты. Дворники с невероятной скоростью вычищали мусор, а народ разбрелся по кафе, бережно пристроив рядом флаги и плакаты. Полиция потом отчиталась, что на митинге было около 400 тысяч человек. Однако испанские СМИ сообщают другие данные – до полутора миллионов.

Бандьеро негра, саньеры и эстелады

О том, каких политических взглядов придерживаются жители Каталонии, можно увидеть по их окнам и балконам. Едва ли не на каждом вывешены флаги: официальный флаг Каталонии (Senyera) – желтый с четырьмя красными полосами; такой же, но с синим треугольником в звездой в нем (Estelada) обозначает, что его хозяин готов к борьбе за независимость Каталонии мирным законным путем. На некоторых балконах висят и черные флаги – так называемые bandera negra. Под ними народ готов биться до последнего всеми возможными способами.

Еще очень много белых, зеленых, оранжевых, белых и желтых флагов с надписью Si (Да!) и призывами к демократии и свободе слова. Каталонцы трактуют их в свою пользу – как поддержка именно их стремлению к независимости. Но есть и аналогичные испанские варианты. На некоторых окнах флаги объединенные: Каталонии, Испании и синий – Евросоюза.

Любопытно, что на соседних балконах могут висеть и испанский, и каталонский, и черный флаги. Последних, правда, мало.

Что говорят местные

Таксисты, гиды и все, кто так или иначе связан со сферой услуг, клянут и тех, и других – то есть и противников, и сторонников независимости Каталонии. И хотя рабочая неделя после бурных выходных началась как обычно, некоторое напряжение все же чувствуется.

«Благополучная Каталония стремительно нищает. Поэтому пристегните ремни безопасности – сейчас полицейские ищут любой способ заработать, а штрафы за не пристегнутый ремень солидные: 100 евро - если платишь на месте, 200 евро – если позже», - советует гид Валерий в туристском автобусе.

Он очень давно живет в Барселоне и, говоря о Каталонии и о себе, говорит «мы». При этом он не стесняется ругать и тех, и других.

«Пучдемон – трус и дурак. В Мадриде тоже сидят редкостные идиоты. Как можно было даже допустить мысль привести полицию туда, где 2 миллиона человек требуют, чтобы их выслушали?! Против кого эта полиция, которой грозился Мадрид? Они хотят каталонцев приручить или напугать? Но каталонцы никогда не пойдут на силовое противостояние, потому что они – не террористы. Да и Пучдемон – может, и трус, но не террорист. Ведь референдум прошел абсолютно законно, была провернута великолепная комбинация: депутатам предложили – нет, не голосовать на референдуме, а просто поставить «да» или «нет» в бюллетене. И в итоге получилось, что 90% оказались «за», - рассуждает Валерий.

Спрашиваю у Валерия, как же так получается, что если, по разным данным, едва ли не вся Каталония хочет независимости, то откуда полтора миллиона человек, выступивших в поддержку Испании?

«На референдуме 1 октября, на котором 90% проголосовали за отделение от Испании, явка не составила и половины. Остальные не пошли голосовать, потому что вроде и так все понятно. В итоге «За» проголосовали 70 депутатов, притом что в законодательном органе 135 мест. А дальше все завертелось одинаково глупо для обеих сторон. В пятницу премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил правительство Каталонии, применив впервые с 1934 года 155 статью, и отправил в Каталонию своих министров взамен уволенных каталонских. В понедельник парламент согласился со своим роспуском. Новое голосование назначено на 21 декабря, и я уверен, что большинство на него придут и проголосует».

Интересуюсь, не ожидают ли каталонцы прихода «зеленых человечков» из Мадрида или еще откуда, которыми пугает Барселону уже кто кому ни лень?

«Тогда Мадрид уже совсем спятит. Думаю, до этого дело не дойдет. В общем, запасаемся попкорном и ждем».

Валерий говорит, что народ убежден: Пучдемон уже сбежал в Брюссель, так как беглых политиков такого уровня может принять только одна европейская страна – Бельгия, у нее особый статус. «Получается, что одни болваны пошли против других, а страдать будут обычные люди, потому что ведущие банки и промышленные предприятия уже меняют «прописку», регистрируясь в других регионах страны. И ни свобода, ни независимость тут главное. Главное – деньги. Кто-то куда активы перебросил и обогатился, кто-то что-то быстро продал. Знаете, чем отличаются каталонцы от испанцев? Самое точное определение дал Хемингуэй: испанцы мыслят картинками, а каталонцы – причинно-следственными связями. Но если испанцы просто суеверные лентяи, то каталонцы – это потомки финикийцев, торговцы. Вот и продали все, включая революцию».