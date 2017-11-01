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Сладости или импичмент: активистка Femen сожгла медведей у магазина Порошенко в Киеве
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    Сладости или импичмент: активистка Femen сожгла медведей у магазина Порошенко в Киеве

    9:53  1 Ноября 2017
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    Сладости или импичмент: активистка Femen сожгла медведей у магазина Порошенко в Киеве

    Киев, 1 ноября. Активистка Femen организовала акцию протеста возле магазина кондитерских изделий Roshen в украинской столице в ночь на 1 ноября. 

    Женщина с обнаженным торсом и разрисованным лицом облила мягкие игрушки бензином и подожгла их прямо возле витрины магазина украинского лидера Петра Порошенко.

    На груди девушки было написано: Sweets or impeachment («Сладости или импичмент»).

    Как уточняется на официальной странице организации, акция была посвящена «жадности украинского президента, который не может расстаться с конфетами даже под угрозой политической смерти». 

    Напомним, ранее одна из активисток скандального движения Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину и бросала оттуда конфеты Roshen. 

    Автор: Дана Балан
    #киев #порошенко #импичмент #roshen #femen
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