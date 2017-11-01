Сладости или импичмент: активистка Femen сожгла медведей у магазина Порошенко в Киеве

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Киев, 1 ноября. Активистка Femen организовала акцию протеста возле магазина кондитерских изделий Roshen в украинской столице в ночь на 1 ноября.

Женщина с обнаженным торсом и разрисованным лицом облила мягкие игрушки бензином и подожгла их прямо возле витрины магазина украинского лидера Петра Порошенко.

На груди девушки было написано: Sweets or impeachment («Сладости или импичмент»).

Trick or treat? Topless FEMEN activist torches teddies outside Poroshenko candy shop *EXPLICIT* https://t.co/TvE7MthPUB pic.twitter.com/WyE5j0dOWg — Ruptly (@Ruptly) November 1, 2017

Как уточняется на официальной странице организации, акция была посвящена «жадности украинского президента, который не может расстаться с конфетами даже под угрозой политической смерти».

Напомним, ранее одна из активисток скандального движения Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину и бросала оттуда конфеты Roshen.