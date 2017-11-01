Почему РКН взял под жесткий контроль VPN-сервисы и анонимайзеры

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С 1 ноября Роскомнадзор под свой контроль берет анонимайзеры и VPN-сервисы. Таким образом ведомство расширяет инструментарий противодействия противоправному контенту в Интернете. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Анонимайзеры и VPN-сервисы — специальные программы, которые позволяют посещать сайты, в том числе и заблокированные, как бы из-за границы — с иностранных IP-адресов.

Согласно инициативе регулятора, от владельцев VPN и анонимайзеров будет необходимо ограничить доступ к запрещенным в Российской Федерации ресурсам. Если VPN-сервисы и анонимайзеры откажутся от исполнения закона, их ждет блокировка.

В настоящий момент специалисты Роскомнадзора совместно с участниками рынка завершает тестирование новой системы взаимодействия. В тестировании принимают участие Яндекс, АО «Лаборатория Касперского», Mail.RU и Opera Software AS. Кроме того, свою готовность к участию в тестировании подтвердили «Спутник», Рамблер, cameleo.ru и анонимайзеры 2ip.ru, 2ip.io.

Необходимо отметить, что закон не ставит свой целью массовую блокировку VPN-сервисов и анонимайзеров. Если они будут соблюдать закон, который един для всего российского интернет-пространства, блокировка им не грозит.

Поправки имеют ряд исключений. Так, блокировки не коснутся работы организаций, которые могут использовать VPN-сервисы для защиты коммерческой информации.

Доступ к личной жизни

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что страсти вокруг этого законопроекта кипят давно. Во многом они связаны с тем, что на первоначальном этапе документ был довольно сырым.

«Так, речь шла вообще о запрете анонимайзеров, что, с точки зрения технических экспертов, совершенно бессмысленная затея. Естественно, что и сейчас многие интернет-пользователи, не разобравшись в подробностях новых норм, воспринимают их с возмущением. Разумеется, эффективность создаваемой Роскомнадзором системы взаимодействия и возможность полноценной блокировки отказавшихся от сотрудничества сервисов — это вопросы, прежде всего, к техническим специалистам. Но в целом в нынешнем виде изменения в законопроект весьма логичны», — пояснил эксперт.

Действительно, заметил аналитик, какой смысл в блокировке экстремистских ресурсов, если при незначительных усилиях можно легко обойти запреты? Вряд ли заботу об ограничении доступа к сайтам террористических организаций можно считать ущемлением свободы слова. В то же время VPN и анонимайзерам, готовым добросовестно существовать в российском правовом поле, ограничения не грозят. Эпоха, когда всерьез и искренне публиковались декларации независимости интернет-пространства, осталась в прошлом.

«Сегодняшний Интернет — скорее сфера тотальной слежки, в которой поднаторели, прежде всего, американские спецслужбы — например, то же агентство нацбезопасности. Информацию о пользователях в своих интересах используют коммерческие структуры и те же террористы. И в этом отношении VPN и анонимайзеры таят серьезную опасность. По сути, пользователь открывает владельцу VPN-сервиса доступ к своей личной жизни. Эта информация может легко попасть в чужие руки, допустим, к западным спецслужбам. И то, что обыватели не замечают этой угрозы, вовсе не уменьшает ее реальность. Хотим мы этого или нет, но отказаться от государственного контроля над интернет-технологиями нельзя. Важно, чтобы механизмы этого контроля были гибкими, не усложняли жизнь и не ограничивали права законопослушных граждан», — резюмировал эксперт.

Заметим, что платные VPN-сервисы и анонимайзеры меньше заинтересованы в продаже информации о пользователе. Однако эти сервисы и сами могут быть взломаны злоумышленниками, которые могут в конечном итоге поделиться данными пользователей с кем угодно.

Кроме того, не стоит забывать, что VPN-сервисы и анонимайзеры, являясь программным обеспечением, могут навредить компьютеру пользователя. Так, например, VPN-дополнение для браузеров под названием Hola использовала для совершения DDoS-атак интернет-каналы пользователей, которые ничего не подозревали об этом. В описании сервиса подобной информации, разумеется, нет.