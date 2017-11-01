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Москва, 1 ноября. Террористические группировки, воюющие с сирийской армией, прошли специальное обучение и получали «огромные денежные средства». Об этом рассказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Их там более 100 тысяч, и все они прекрасно подготовлены. Простого бандита, вооруженного автоматом или гранатометом, еще надо учить воевать с регулярной армией, а коли он это делал с успехом, значит, он получал огромные денежные средства, вооружение, боеприпасы», — приводит ТАСС заявление Бондарева.

Бондарев также отметил, что наступление террористов было остановлено прежде всего благодаря работе Воздушно-космических сил России, которые подготовили плацдарм для наступления на территории, оккупированные боевиками.

Напомним, российские ВКС оказывают поддержку сирийским правительственным войскам в Сирии в борьбе с террористами с 30 сентября 2015 года. С начала операции российские самолеты совершили в Сирии более 30 тысяч вылетов, уничтожив около 58 тысяч боевиков.

Добавим, ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ готовятся взять город Рахджан – стратегический объект на северо-востоке провинции Хама.