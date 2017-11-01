Косачев: РФ готова помочь США в расследовании теракта в Нью-Йорке

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Москва, 1 ноября. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова помочь США в расследовании теракта, который произошел в Нью-Йорке. По словам Косачева, борьба с терроризмом должна быть выше межгосударственных разногласий.

«Если потребуется помощь — уверен, что Россия не заставит себя ждать, в таких случаях соображения как гуманитарного характера, так и противодействия террору должны быть выше межгосударственных разногласий», — цитирует сенатора агентство РИА Новости.

Косачев также добавил: произошедший теракт в очередной раз доказывает, что американцы «продолжают гибнуть от последствий не тех угроз, которыми им навязываются в качестве первостепенных».

Совместная работа со странами, которые «выставляются в качестве мнимых угроз», могло бы значительно укрепить мировую безопасность и улучшить эффективность противодействия международному терроризму как в США, так и в других странах, которые пытаются справиться с этим в одиночку, считает сенатор.