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Политика
Визит Путина в Иран ознаменуется новыми договоренностями — Рябков
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    Визит Путина в Иран ознаменуется новыми договоренностями — Рябков

    10:00  1 Ноября 2017
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    Визит Путина в Иран ознаменуется новыми договоренностями — Рябков

    Москва, 1 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что визит главы российского государства Владимира Путина в Иран ознаменуется новыми важными договоренностями. 

    По словам заместителя главы дипломатического ведомства, в Москве убеждены в том, что визит президента России Владимира Путина в Тегеран ознаменуется новыми важными договоренностями.

    Визит Путина в Иран ознаменуется новыми договоренностями — Рябков

    «Я уверен, что сегодняшний визит президента России в Тегеран ознаменуется новыми важными договоренностями, о которых мы узнаем в скором времени», — подчеркнул Рябков. 

    Напомним, ранее стало известно, что в Тегеране Путин встретится с иранским и азербайджанским коллегами. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #мид рф #иран #рябков
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