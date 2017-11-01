Визит Путина в Иран ознаменуется новыми договоренностями — Рябков

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Москва, 1 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что визит главы российского государства Владимира Путина в Иран ознаменуется новыми важными договоренностями.

По словам заместителя главы дипломатического ведомства, в Москве убеждены в том, что визит президента России Владимира Путина в Тегеран ознаменуется новыми важными договоренностями.

«Я уверен, что сегодняшний визит президента России в Тегеран ознаменуется новыми важными договоренностями, о которых мы узнаем в скором времени», — подчеркнул Рябков.

Напомним, ранее стало известно, что в Тегеране Путин встретится с иранским и азербайджанским коллегами.