Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии
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Токио, 1 ноября. Синдзо Абэ по итогам голосования в нижней палате парламента переизбран на пост премьер-министра Японии.
Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний палаты представителей.
Синдзо Абэ возглавляет Либерально-демократическую партию, которая получила большинство голосов на выборах депутатов палаты представителей 22 октября.
Ранее Синдзо Абэ назвал президента России Владимира Путина очень сильным дзюдоистом, как на татами, так и на переговорах.