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Весь мир
Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии
Весь мир
Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии
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    Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии

    9:09  1 Ноября 2017
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    Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии

    Токио, 1 ноября. Синдзо Абэ по итогам голосования в нижней палате парламента переизбран на пост премьер-министра Японии.

    Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний палаты представителей.

    Синдзо Абэ возглавляет Либерально-демократическую партию, которая получила большинство голосов на выборах депутатов палаты представителей 22 октября.

    Ранее Синдзо Абэ назвал президента России Владимира Путина очень сильным дзюдоистом, как на татами, так и на переговорах.

    Автор: Юлия Кошкина
    #синдзо абэ #япония
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