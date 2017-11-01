Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии

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Токио, 1 ноября. Синдзо Абэ по итогам голосования в нижней палате парламента переизбран на пост премьер-министра Японии.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний палаты представителей.

Синдзо Абэ возглавляет Либерально-демократическую партию, которая получила большинство голосов на выборах депутатов палаты представителей 22 октября.

Ранее Синдзо Абэ назвал президента России Владимира Путина очень сильным дзюдоистом, как на татами, так и на переговорах.