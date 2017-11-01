Универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross закончились у дилеров «АвтоВАЗа»
Москва, 1 ноября. Автомобильные салоны Lada испытывают острый дефицит новых универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross.
По имеющимся данным, на сегодняшний день уже три крупных дилерских фирмы заявили о том, что реализовали все имеющиеся комплектации этих моделей машин. Отмечается, что у них остались только показательные автомобили.
Кроме того, еще два российских дилера исчерпали половину ноябрьской квоты на поставку транспортных средств, а третий принимает заказы лишь на декабрь.
Как отмечают специалисты, такая ситуация с «АвтоВАЗом» происходит не впервые: аналогичные трудности возникали у дилеров Lada в 2015 году, когда на рынке появился седан Vesta.
Напомним, что продажи Vesta SW и SW Cross начались 25 октября. Стоимость стартует от 639 тыс. рублей.
Как ранее сообщал «Инфореактор», пользователи Сети пришли в восторг от новой Lada Vesta SW Cross.