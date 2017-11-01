Антонов назвал удручающим состояние отношений России и США

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Вашингтон, 1 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал удручающими текущие отношения между Москвой и Вашингтоном на встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Он также отметил ущербность санкций, направленных против России.

«Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии, подчеркнув, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за международный мир и безопасность», — отмечается в заявлении пресс-секретаря миссии Николай Лахонин.

Особо подчеркивается необходимость налаживания совместной борьбы с международным терроризмом и перспектива разгрома запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Антонов и Тиллерсон также позитивно оценили консультации между помощником президента России Вячеславом Сурковым и спецпредставителем Госдепа США на Украине Куртом Волкером.

В ходе беседы посол России в США заявил о неприемлемости ядерного статуса КНДР.

1 Организация запрещена на территории РФ.