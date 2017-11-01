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Антонов назвал удручающим состояние отношений России и США
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    Антонов назвал удручающим состояние отношений России и США

    9:14  1 Ноября 2017
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    Антонов назвал удручающим состояние отношений России и США

    Вашингтон, 1 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал удручающими текущие отношения между Москвой и Вашингтоном на встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Он также отметил ущербность санкций, направленных против России.

    «Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии, подчеркнув, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за международный мир и безопасность», — отмечается в заявлении пресс-секретаря миссии Николай Лахонин.

    Особо подчеркивается необходимость налаживания совместной борьбы с международным терроризмом и перспектива разгрома запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

    Антонов назвал удручающим состояние отношений России и США

    Антонов и Тиллерсон также позитивно оценили консультации между помощником президента России Вячеславом Сурковым и спецпредставителем Госдепа США на Украине Куртом Волкером.

    В ходе беседы посол России в США заявил о неприемлемости ядерного статуса КНДР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
    #антонов #тиллерсон
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